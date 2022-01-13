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提醒：凉拌菜最好一顿吃完 冷藏别超过24小时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 08:30
超市里种类丰富的凉拌菜

　　进入夏季，不少市民喜欢吃爽口的凉拌菜。您知道吗？在高温、湿度大的环境下，微生物极易生长繁殖，所以制作和食用凉拌菜要特别注意卫生。

　　近日，市市场监管局发布夏季凉拌菜加工消费安全提示，同时提醒市民，如果食用凉拌菜后出现身体不适，要立即就医；如果是在外购买的凉拌菜出现问题，要及时拨打市场监管部门热线12315投诉举报。

　　凉拌菜最好一顿吃完

　　购买凉拌菜，建议市民尽量选择储藏条件较好、符合卫生要求的正规商场、超市和熟食店，留意店内悬挂的从业人员健康证公示情况，不要购买流动摊贩在路边售卖的散装凉拌菜。

　　有的老人觉得天气热出门不方便，喜欢一次性购买较多的凉拌菜，将凉拌菜储藏在冰箱里，随吃随拿，这个习惯可不好。购买凉拌菜的量一顿能吃完即可，如果没吃完，要冷藏保存在5℃以下的环境里，保存时间不要超过24小时，以防食物腐败变质。

　　凉拌菜属于冷食类食品，食用前不用加热，如果加工过程中稍不注意卫生或贮存不当，极易被细菌污染，食用后会引发肠道疾病或食物中毒。

　　凉拌菜也不是随便就能卖的。根据有关规定，生食类食品、裱花蛋糕、部分冷食类食品的加工制作应在专间内进行。购买凉拌菜时，市民可以留意餐饮单位有没有设置冷食类食品操作专间。同时，市民也可以看看餐饮单位的食品经营许可证(食品小经营店登记证)。因为餐饮单位在办理食品经营许可证(食品小经营店登记证)时，应根据其经营业务，填写许可证(登记证)上许可(登记)事项，特别是经营项目，比如销售凉拌菜，经营项目里就要有冷食类食品制售。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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