俩月拍到14起事故 这里何时装信号灯

近日，家在洛龙区建业·桂园小区的崔先生反映，家门口一处十字路口交通事故高发，希望有关部门尽快加装信号灯。

近日，家在洛龙区建业·桂园小区的崔先生反映，家门口一处十字路口交通事故高发，希望有关部门尽快加装信号灯。两个月来，他多次拍摄到该路口发生的交通事故，并将相关视频上传至短视频平台，希望引起相关部门重视。

崔先生反映的交通事故高发路口是洛宜路与苏秦街交叉口。因他家所处位置恰好能观察到该路口路况，从4月至今，他拍到14起交通事故，最近一起发生在6月8日。

“我们小区的居民曾拨打110，并在洛阳网‘百姓呼声’等多个网络平台反映相关情况，呼吁相关部门在这里装信号灯。”崔先生说，今年3月前，该路口只是南北向通行，3月下旬，东西向围挡拆除后通车，这里就时常发生交通事故。

9日上午，记者来到洛宜路与苏秦街交叉口，发现该路口没有信号灯，路面也没有交通标识标线。记者观察发现，部分车途经该路口时不减速慢行，四向来车在路口时常“打架”。

居民王先生向记者提供的业主微信群的聊天记录显示，这个路口发生的交通事故曾一度成居民热议话题，大家对平日通过该路口的安全感到担忧。在附近工作的樊先生说，他途经该路口时心情紧张，要环视四周后再通过。

针对大家反映的问题，记者向多部门咨询。市交警支队相关部门回应称，该路段为区管道路，道路及附属设施应归属地管辖。

洛龙区住建局相关部门回应称，5月，他们接到市民诉求后，计划先设置临时信号灯，优先确保群众安全出行，同时，该路口信号灯安装问题已向上级部门汇报，下一步将加快采购报批进度，预计1个月内解决临时信号灯的问题。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）