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今日洛阳晴天间多云 气温20℃到36℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.06.13 08:27

　　新的一周，洛阳的天气舞台将被高温霸占，预计最高气温飙至38℃，不少市民调侃：“全靠空调续命！”

　　炎炎夏日，空调虽能降温，但也要警惕“空调病”，尤其是老年人，更应学会科学使用空调。

　　“空调病”主要表现为呼吸道问题，有喉咙不适、流涕、咳嗽、咳痰等症状。另外，还可能出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道不适症状；更为严重的还可引起口眼歪斜等面部神经问题。老年人如果长时间待在空调房里，可能因受凉引发关节疼痛等。

　　那么，夏季如何科学使用空调呢？

　　1.保证室内空气流通

　　要定时关闭空调，开窗通风换气。

　　2.做好空调清洁

　　做好空调的清洁和保养，防止微生物滋生。

　　3.合理设置空调温度与湿度

　　室内温度不低于26℃，相对湿度保持在40%到60%。

　　4.室内放置绿植

　　室内放置绿植，不仅能有效遮光降温，经过光合作用释放出来的氧气，还具有净化室内空气的作用。

　　最后，来看看一周天气预报。据气象资料分析，受高空冷涡气流影响，未来一周我市温度较高，13日、14日局部地区有阵雨、雷阵雨。

　　今日：晴天间多云，局部有阵雨、雷阵雨，偏西风4级到5级，气温20℃到36℃。

　　明日：(14日周二)：晴天，偏西风4级到5级，气温19℃到35℃。

　　15日(周三)：晴天间多云，气温20℃到36℃。

　　16日(周四)：晴天转多云，气温22℃到38℃。

　　17日(周五)：晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到38℃。

　　18日(周六)：晴天到多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温23℃到37℃。

　　19日(周日)：晴天间多云，局部有阵雨、雷阵雨，气温25℃到37℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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