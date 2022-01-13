小朋友变身“小老板” 洛阳一街道举办“跳蚤市集”【视频】

“我用几支铅笔换到了一副耳环，你看漂亮吧！”12日，洛阳市老城区道北路街道新时代文明实践所内，6岁的王昊冉举着一副自己刚换来的珍珠耳环笑眯眯地说，他想耳环作为礼物送给自己的妈妈，“妈妈平时照顾我很辛苦，我想让她高兴”。

“我用几支铅笔换到了一副耳环，你看漂亮吧！”12日，洛阳市老城区道北路街道新时代文明实践所内，6岁的王昊冉举着一副自己刚换来的珍珠耳环笑眯眯地说，他想耳环作为礼物送给自己的妈妈，“妈妈平时照顾我很辛苦，我想让她高兴”。

铅笔是如何“变”为耳环的？原来，这是道北路街道“旧物遇新主”跳蚤市集旧物置换活动的现场。

书籍、玩具、体育用品、零食、首饰……只见市集内的各类商品琳琅满目，孩子们将自己从家里带来的闲置物品整齐地摆在面前的“摊位”上，化身一个个“小老板”，“招呼”着来往居民的光顾。没多一会儿，就有不少小朋友像王昊冉一样“开了张”。