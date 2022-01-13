减少扬尘污染 洛阳一渣土运输企业自费购买洗扫车【视频】

“以前，我们业内有个说法：渣土运输行业是短期盈利行业，打一枪换一个地方。对于环保，‘买把笤帚都是浪费’。这样的观点，我不认同。”日前，洛阳三发道路运输有限公司负责人王娣在接受记者采访时这样说。

“以前，我们业内有个说法：渣土运输行业是短期盈利行业，打一枪换一个地方。对于环保，‘买把笤帚都是浪费’。这样的观点，我不认同。”日前，洛阳三发道路运输有限公司负责人王娣在接受记者采访时这样说。

前不久，王娣斥资50多万元，购买了一台洗扫车。这台车可以装18吨水，所到之处，路面能被清扫得干干净净。

众所周知，洗扫车是环卫部门的专用车辆，企业很少拥有。王娣自费购买洗扫车的举动，让很多人不理解，也有人说她是业内的“另类”。

王娣的运输公司有渣土车40余台，目前在洛阳伊滨区的两个项目“揽活”，生意不错。她说，工地较为偏远，政府部门的环卫车辆不可能专门来到施工工地附近清扫道路。同时，渣土车虽按要求进行了密闭，出场也要经过清洗，但要做到渣土百分之百不泄漏，是不可能的事。所以，势必会造成扬尘污染。

一般情况下，企业会以人工清扫的方式来解决这一问题，以减少扬尘污染。“人工清扫也可以，但费时费力，清扫质量也没保证。”王娣说，于是，她有了购买洗扫车的想法。

购买洗扫车的费用，要远远高于人工清扫成本，王娣为什么要“一意孤行”？“环境保护，人人有责。我觉得，企业不能光想着赚钱，在担起环保主体责任的同时，也要积极履行社会责任。再者，从长远发展来看，这是个好事，是给企业增加资本和信誉。”王娣说。

“渣土运输企业自费购买洗扫车，以前在许多人看来是一件不可思议的事，现在却成了现实，这是绿色发展理念深入人心的结果。”伊滨区环委办主任史彬说。

与此同时，王娣还会经常派人把这台洗扫车开到附近的李村镇，义务清扫街道，减少道路扬尘污染。

史彬告诉记者，王娣的举动，起到了示范带动作用，不少企业开始效仿。前不久，洛阳胜煌渣土运输公司负责人找到王娣，询问洗扫车的价格、性能等情况，次日便预订了一台。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黎明 文/图/视频）