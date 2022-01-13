洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

减少扬尘污染 洛阳一渣土运输企业自费购买洗扫车【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.12 17:53

　　“以前，我们业内有个说法：渣土运输行业是短期盈利行业，打一枪换一个地方。对于环保，‘买把笤帚都是浪费’。这样的观点，我不认同。”日前，洛阳三发道路运输有限公司负责人王娣在接受记者采访时这样说。

　　前不久，王娣斥资50多万元，购买了一台洗扫车。这台车可以装18吨水，所到之处，路面能被清扫得干干净净。

　　众所周知，洗扫车是环卫部门的专用车辆，企业很少拥有。王娣自费购买洗扫车的举动，让很多人不理解，也有人说她是业内的“另类”。

　　王娣的运输公司有渣土车40余台，目前在洛阳伊滨区的两个项目“揽活”，生意不错。她说，工地较为偏远，政府部门的环卫车辆不可能专门来到施工工地附近清扫道路。同时，渣土车虽按要求进行了密闭，出场也要经过清洗，但要做到渣土百分之百不泄漏，是不可能的事。所以，势必会造成扬尘污染。

　　一般情况下，企业会以人工清扫的方式来解决这一问题，以减少扬尘污染。“人工清扫也可以，但费时费力，清扫质量也没保证。”王娣说，于是，她有了购买洗扫车的想法。

　　购买洗扫车的费用，要远远高于人工清扫成本，王娣为什么要“一意孤行”？“环境保护，人人有责。我觉得，企业不能光想着赚钱，在担起环保主体责任的同时，也要积极履行社会责任。再者，从长远发展来看，这是个好事，是给企业增加资本和信誉。”王娣说。

　　“渣土运输企业自费购买洗扫车，以前在许多人看来是一件不可思议的事，现在却成了现实，这是绿色发展理念深入人心的结果。”伊滨区环委办主任史彬说。

　　与此同时，王娣还会经常派人把这台洗扫车开到附近的李村镇，义务清扫街道，减少道路扬尘污染。

　　史彬告诉记者，王娣的举动，起到了示范带动作用，不少企业开始效仿。前不久，洛阳胜煌渣土运输公司负责人找到王娣，询问洗扫车的价格、性能等情况，次日便预订了一台。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黎明 文/图/视频）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌率队到粤港澳大湾区考察对接项目
  • “洛阳动力”再上新！河柴重工在船用...
  • 今天傍晚到夜里 洛阳将迎阵雨或雷阵雨
  • “最美大学生”王巧玉毕业了！【视频】
  • 老城区水口村：依托特色塑品牌 发展产...
  • 利好政策！洛阳这样高效统筹推进疫情...
  • 洛阳市政府第114次常务会议召开
  • 洛阳多个高校智库列入河南省高校新型...
  • 洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会在深...
  • 洛阳市市场监管局发布夏季凉拌菜加工...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    古玩地摊

    隋唐园荷花

    夏日狂想曲

    隋唐大运河博物馆
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605