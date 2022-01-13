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洛阳将建设一批非遗特色集市、非遗小镇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.12 17:13

　　今日，在黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目现场，工人们正在紧张有序施工，加快项目建设进度。

　　该项目位于洛阳市龙门大道与古城快速路交叉口东南角，是省、市两级重点项目，包含非遗展示馆、非遗书城、非遗学术交流中心、非遗古街等，将打造集珍品收藏、陈列展览、活态展示、教育研学、互动体验等功能于一体的大型非物质文化遗产保护展示中心。

　　目前，该项目稳步推进，正加紧进行幕墙安装、亮化、绿化、装修等施工。项目预计将于今年10月底前开馆试运营，让游客在沉浸式体验中更好保护传承非遗文化。

　　传承弘扬非物质文化遗产，离不开场所阵地发挥的重要作用。日前出台的《河洛文化生态保护区总体规划(2021—2035)》(简称《规划》)提出，实施河洛文化传承体验设施建设工程，完善非遗展示传承场所体系，着力建设一批非遗特色集市、非遗小镇。

　　●推进传统村落保护，建设乡愁博物馆

　　选取非遗资源丰富、非遗项目质量较高的传统村落、乡愁韵味特色村落，建设非遗特色村落，建设以传统文化、地域文化、农耕文化、家风家训等内容为核心的河洛文化乡愁展示馆。利用3 年左右时间，充分利用洛阳传统村落资源和民间收藏资源，以保留、保存、生动展示、丰富体验为主，在全市范围内建设10座左右具有非遗魅力的乡愁博物馆。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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