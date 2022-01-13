洛阳多家景区面向高考学子送出“大礼包”

随着2022年高考结束，又一个毕业季灿然开启。12日，记者获悉，为让莘莘学子们放松心情，快乐出游，洛阳多家景区推出了针对应届高考生的门票优惠措施。

随着2022年高考结束，又一个毕业季灿然开启。12日，记者获悉，为让莘莘学子们放松心情，快乐出游，洛阳多家景区推出了针对应届高考生的门票优惠措施。

●隋唐洛阳城国家遗址公园

2022年6月9日至8月31日，全国考生持本人高考准考证即可免门票游玩隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)。

●白云山

即日起至8月31日，全国应届中考、高考学生凭身份证、准考证可享受免门票优惠，只需购买70元/人的交通票即可入园。

●老君山

即日起至9月30日，2022年所有高考生凭本人准考证及身份证即可免门票入园游览。

●花果山

6月9日至9月10日，全市范围内参加2022年中、高考的学生，凭本人准考证和有效身份证原件可享受免门票优惠政策。

●灵山寺

6月9日至9月10日，全市范围内参加2022年中、高考的学生，凭本人准考证和有效身份证原件可享受免门票优惠政策。

●龙潭大峡谷

即日起至8月31日，全国应届中、高考生凭准考证、身份证可享免门票优惠政策。

●黛眉山

即日起至10月1日，全国应届中、高考生凭准考证、身份证可享免门票优惠政策。

●青要山

即日起至8月31日，全国应届中、高考生凭准考证、身份证可享免门票优惠政策。

●黄河神仙湾

即日起至8月31日，全国应届中、高考生凭准考证、身份证可享免门票优惠政策。

(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟 文/图)