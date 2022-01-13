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伊滨区寇店镇：21家企业与21个社区“结亲戚”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.12 17:07

经过改造提升后的干村养老服务站

　　“俺村8名群众都在厂里干活，活儿轻又干净，一个月能挣两三千块钱，还能照顾家里，真是一举两得！”12日，提及在洛阳汉子木制品安装有限公司务工的感受，伊滨区寇店镇水泉社区群众周淑玲高兴地说。

在水泉社区，提起洛阳汉子木制品安装有限公司水泉社区干部和群众们都赞不绝口。寇店镇千企兴千村社企结对帮扶活动开展以来，洛阳汉子木制品安装有限公司与水泉社区“结亲戚”，该公司党支部书记、董事长何湖没少操心社区的大事小事。她一方面组织员工，看望慰问社区困难户，并送去慰问品、慰问金，另一方面还主动聘请5名就业困难的群众，到自家企业上班，为他们提供一份稳定的收入。平时她还积极参与社区月例会，就壮大村集体经济，从企业家的角度谈思路、谈举措，帮助社区干部开阔视野。

经过改造提升后的干村养老服务站

　　自能力作风建设年活动开展以来，寇店镇充分发挥辖区企业资源优势，开展“千企兴千村·社企结对助力乡村振兴”活动，积极引导21家企业与21个社区结对联系，号召企业以产业带动、就业安置、技术培训、扶弱济困、改造风貌、培育新风等形式，帮助社区开展各项工作，加快社区发展。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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