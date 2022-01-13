涧西区为红十字蚂蚁救援队等12支志愿服务队授旗【视频】

今天上午，在接过标有“涧西区志愿服务联合会红十字蚂蚁救援队”的官方旗帜后，蚂蚁救援队队长李俊峰激动地表示，这意味着蚂蚁救援队正式成为区级首批志愿服务队中的一支，接下来，除履行原有的救援职责外，还将积极参与区级的各项志愿服务活动，在更大范围内服务社区群众。

今天上午，在接过标有“涧西区志愿服务联合会红十字蚂蚁救援队”的官方旗帜后，蚂蚁救援队队长李俊峰激动地表示，这意味着蚂蚁救援队正式成为区级首批志愿服务队中的一支，接下来，除履行原有的救援职责外，还将积极参与区级的各项志愿服务活动，在更大范围内服务社区群众。

据了解，此次接受涧西区志愿服务联合会“官方”授旗的除蚂蚁救援队外，还有“团聚星火”青春志愿服务队、非物质文化遗产保护协会志愿服务队、巾帼志愿者服务队等11支队伍。

“这12支队伍是涧西区首批区级志愿服务队。”涧西区文明办相关负责人表示，截至目前，涧西区志愿服务队共计940余支，实施志愿服务项目数量1980余个，此次从中选出、完成授旗的这12支队伍都是涧西区响亮的志愿服务品牌，这些队伍将实现功能升级，除本职服务外，还将助力更多社区开展党的理论政策宣讲进基层、生态环保、科技科普等志愿服务活动。