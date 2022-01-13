洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国内首次！200多件洛阳出土汉魏文物南下广州讲述“洛京风华”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.12 13:50

展览现场

　　今日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，10日晚，“洛京风华——洛阳出土汉魏文物展”在广州市南汉二陵博物馆正式开幕。

　　此次展览是国内首个大规模聚焦两汉至曹魏时期京都洛阳城的专题文物展，分“生在洛京”“起于伊洛”“归葬北邙”三个部分，共展出文物244件(套)。其中，一级文物1件、二级文物8件、三级文物59件。其中，汉代透雕神兽彩绘石砚、鹿头空心砖、陶伎乐俑等众多精美文物，纱厂路西汉大墓、朱仓M722东汉陵园、曹休墓等重要墓葬出土文物首次集中在广州亮相。汉代陶楼、鹿头空心砖首次揭开神秘面纱面向公众展出，屡次冲上热搜的纱厂路西汉大墓出土精美玉器也是首次出省展出。

汉代鹿头空心砖

　　“洛京风华——洛阳出土汉魏文物展”是洛阳、广州两地文物行政部门和考古文博单位深入贯彻落实习近平总书记关于加强考古成果传播、讲好中国故事等重要指示批示精神的合作之举。此次展览还展示了馆校合作共建的丰硕教育活动成果，展现了文化遗产的强大吸引力，是开展文物活化利用、引导大中小学生弘扬优秀文化遗产的创新之举。

　　据悉，“洛京风华——洛阳出土汉魏文物展”展览时间为2022年6月11日至2022年12月11日，有条件的观众可以持续关注。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 陈雨露 通讯员 侯秀敏 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌率队到粤港澳大湾区考察对接项目
  • “洛阳动力”再上新！河柴重工在船用...
  • 今天傍晚到夜里 洛阳将迎阵雨或雷阵雨
  • “最美大学生”王巧玉毕业了！【视频】
  • 老城区水口村：依托特色塑品牌 发展产...
  • 利好政策！洛阳这样高效统筹推进疫情...
  • 洛阳市政府第114次常务会议召开
  • 洛阳多个高校智库列入河南省高校新型...
  • 洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会在深...
  • 洛阳市市场监管局发布夏季凉拌菜加工...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    古玩地摊

    隋唐园荷花

    夏日狂想曲

    隋唐大运河博物馆
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605