国内首次！200多件洛阳出土汉魏文物南下广州讲述“洛京风华”

今日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，10日晚，“洛京风华——洛阳出土汉魏文物展”在广州市南汉二陵博物馆正式开幕。

展览现场

今日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，10日晚，“洛京风华——洛阳出土汉魏文物展”在广州市南汉二陵博物馆正式开幕。

此次展览是国内首个大规模聚焦两汉至曹魏时期京都洛阳城的专题文物展，分“生在洛京”“起于伊洛”“归葬北邙”三个部分，共展出文物244件(套)。其中，一级文物1件、二级文物8件、三级文物59件。其中，汉代透雕神兽彩绘石砚、鹿头空心砖、陶伎乐俑等众多精美文物，纱厂路西汉大墓、朱仓M722东汉陵园、曹休墓等重要墓葬出土文物首次集中在广州亮相。汉代陶楼、鹿头空心砖首次揭开神秘面纱面向公众展出，屡次冲上热搜的纱厂路西汉大墓出土精美玉器也是首次出省展出。

汉代鹿头空心砖

“洛京风华——洛阳出土汉魏文物展”是洛阳、广州两地文物行政部门和考古文博单位深入贯彻落实习近平总书记关于加强考古成果传播、讲好中国故事等重要指示批示精神的合作之举。此次展览还展示了馆校合作共建的丰硕教育活动成果，展现了文化遗产的强大吸引力，是开展文物活化利用、引导大中小学生弘扬优秀文化遗产的创新之举。

据悉，“洛京风华——洛阳出土汉魏文物展”展览时间为2022年6月11日至2022年12月11日，有条件的观众可以持续关注。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 陈雨露 通讯员 侯秀敏 文/图)