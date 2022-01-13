涧西区100名新时代文明实践活动“策划师”今日上线【视频】

今天上午，洛阳市涧西区100名新时代文明实践活动“策划师”授聘仪式在武汉路社区新时代文明实践广场举行。

今天上午，洛阳市涧西区100名新时代文明实践活动“策划师”授聘仪式在武汉路社区新时代文明实践广场举行。这不仅标志着涧西区文明实践活动有了更强大的“能人”储备，也意味着从今以后，涧西区将有种类更多的“文化进社区”活动由“创意+”直接驱动。

涧西区文明办相关负责人介绍，此次授聘的区级首批100名文明实践活动“策划师”，是从300多名候选者中择优选拔出来的，他们中有社区工作人员，有学校老师，也有社会文艺团体的骨干，“我们希望通过聘请‘策划师’，助力高标准的新时代文明实践活动在涧西区落地生根、遍地开花。”

31岁的高歌远是东升第三小学的一名老师，也是此次授聘的“策划师”之一。“这纸证书对我来说是一种肯定，也是一份责任。”他介绍，他在学校主教音乐、美术、体育等文体科目，在成为“策划师”后，他将立足自身特长和资源优势，在即将而来的暑期中，帮助更多社区搭建托管平台，将更多适合青少年的综合课程引入社区，“以孩子带动家庭，营造家校合作的文明风尚。”

谈及成为“策划师”后的工作打算，武汉路社区居委会副主任王春艳表示，她将在接下来的工作中着力在新时代文明实践活动内容和形式创新上下功夫、在志愿服务督导上下功夫、在特色品牌的打造上下功夫。

据悉，此次授聘的这100名“策划师”聘期为三年，三年后，将按照自愿原则视情况延长或终止聘期。接下来，涧西区还计划继续丰富“能人库”队伍，持续赋能新时代文明实践活动。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）