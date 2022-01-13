洛阳市今年将新建79个社工站

6月10日下午，洛阳市社会工作服务站(简称社工站)建设工作推进会召开。记者从会议上获悉，洛阳市今年计划新建79个社工站，到今年年底全市社工站运营数量将达到110个。

6月10日下午，洛阳市社会工作服务站(简称社工站)建设工作推进会召开。记者从会议上获悉，洛阳市今年计划新建79个社工站，到今年年底全市社工站运营数量将达到110个。

会议提出，在站点选择上，要坚持“便民利民，共建共享”的原则，将基层一线作为服务主阵地，依托党群服务中心、儿童之家、社区养老服务设施、日间照料中心、幸福院等基层服务场所、设施设备，建立社工站，促使社会工作者扎根村(社区)，了解群众需求，开展群众工作。

洛阳市民政局慈善事业促进和社会工作科负责人介绍，目前，全市运营的社工站共有35个，瀍河区在今年年初成立了区级社会工作指导中心。到今年年底，涧西区、栾川县、伊川县计划建成县区级社会工作指导中心。

记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市2021年开展社工服务试点工作，高新区、龙门园区、伊滨区至少建成1个乡镇(街道)社工站，其余县区至少建成2个。

洛阳市将以提升基层民政服务能力为重点，以专业社会工作服务为支撑，采用政府购买方式，实施社工站服务项目，搭建基层公共服务平台。

该负责人介绍，社工站的服务对象涉及社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务5个领域，主要是纳入困难群众救助补助资金保障范围的人员，包括最低生活保障对象、特困人员、临时救助对象、生活无着的流浪乞讨人员、孤儿、事实无人抚养儿童，以及按照政府购买服务资金使用方向确定的其它民政服务对象。主要开展社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接、政策宣传等服务。

社工站项目购买主体主要是县区民政部门，鼓励有条件的乡镇(街道)、村(社区)自行购买社工服务、建设社工站。根据《洛阳市乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案(试行)》的要求，洛阳市将按照“一年起步、两年铺开、三年建成、五年提升”的思路，用3至5年时间，推进洛阳全市乡镇(街道)社工站全覆盖。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 杜永齐 董华武)