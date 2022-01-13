洛阳市总工会举办“中国梦·劳动美·洛工杯”职工篮球比赛

11日，在洛阳市新区体育场，2022年洛阳市“中国梦·劳动美·洛工杯”职工篮球比赛火热进行中。
11日，在洛阳市新区体育场，2022年洛阳市“中国梦·劳动美·洛工杯”职工篮球比赛火热进行中。
11日，在洛阳市新区体育场，2022年洛阳市“中国梦·劳动美·洛工杯”职工篮球比赛火热进行中。
本次比赛由洛阳市总工会主办，洛阳市职工体育协会承办，分为男子五人制，女子三人制两个组别。比赛通过前期线上发通知、组织报名和资格审查，共有来自各级工会组织的40支男子代表队和7支女子代表队参赛，19日将进行最终决赛。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 任旭东)
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