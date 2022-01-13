体验文化遗产 弘扬爱国情怀

为进一步弘扬优秀传统文化遗产，发挥爱国主义教育基地作用，6月11日，八路军驻洛办事处纪念馆开展了遗产日“非遗项目”体验活动，30组家庭参与活动。

为进一步弘扬优秀传统文化遗产，发挥爱国主义教育基地作用，6月11日，八路军驻洛办事处纪念馆开展了遗产日“非遗项目”体验活动，30组家庭参与活动。

在古法造纸和活字印刷活动中，小朋友们在工作人员的指导下，认真地制作纸浆、盖浆铺浆，体验了造纸的全过程。随后，工作人员演示了反字刻写、捡字排版等印刷工序，还向大家讲述了抗战时期八路军战士们克服物资短缺的困难，实行土法造纸、印制宣传品的红色故事。

在汉服折纸和干花团扇活动中，孩子们了解了折纸和团扇制作过程，深刻体会中华优秀传统技艺的魅力。

“一下子体验到这么多的文化遗产项目，真的很有教育意义，不仅让孩子们学到知识，提高动手能力，也培养了他们的爱国情怀。”活动参与者王克说。

八路军驻洛办事处纪念馆相关负责人表示，这次活动通过把文化遗产带进群众生活，进而传承红色文化，尤其是以沉浸式体验的方式实现了生动开展爱国主义教育的目的。下一步，他们还将大力发掘革命文物资源的内涵与价值，继续讲好红色故事，赓续红色血脉。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 张怡熙 通讯员 栾少鹏 吴晓洋 文/图）