洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

体验文化遗产 弘扬爱国情怀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.11 16:40

　　为进一步弘扬优秀传统文化遗产，发挥爱国主义教育基地作用，6月11日，八路军驻洛办事处纪念馆开展了遗产日“非遗项目”体验活动，30组家庭参与活动。

　　在古法造纸和活字印刷活动中，小朋友们在工作人员的指导下，认真地制作纸浆、盖浆铺浆，体验了造纸的全过程。随后，工作人员演示了反字刻写、捡字排版等印刷工序，还向大家讲述了抗战时期八路军战士们克服物资短缺的困难，实行土法造纸、印制宣传品的红色故事。

　　在汉服折纸和干花团扇活动中，孩子们了解了折纸和团扇制作过程，深刻体会中华优秀传统技艺的魅力。

　　“一下子体验到这么多的文化遗产项目，真的很有教育意义，不仅让孩子们学到知识，提高动手能力，也培养了他们的爱国情怀。”活动参与者王克说。

　　八路军驻洛办事处纪念馆相关负责人表示，这次活动通过把文化遗产带进群众生活，进而传承红色文化，尤其是以沉浸式体验的方式实现了生动开展爱国主义教育的目的。下一步，他们还将大力发掘革命文物资源的内涵与价值，继续讲好红色故事，赓续红色血脉。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 张怡熙 通讯员 栾少鹏 吴晓洋 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌率队到粤港澳大湾区考察对接项目
  • “洛阳动力”再上新！河柴重工在船用...
  • 今天傍晚到夜里 洛阳将迎阵雨或雷阵雨
  • “最美大学生”王巧玉毕业了！【视频】
  • 老城区水口村：依托特色塑品牌 发展产...
  • 利好政策！洛阳这样高效统筹推进疫情...
  • 洛阳市政府第114次常务会议召开
  • 洛阳多个高校智库列入河南省高校新型...
  • 洛阳—粤港澳大湾区企业家座谈会在深...
  • 洛阳市市场监管局发布夏季凉拌菜加工...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    甘泉河水清又清

    隋唐园荷花

    夏日的印象

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605