舞动青春 绽放精彩！洛阳市阳光体育啦啦操比赛开幕

一群靓丽的身影，手持闪闪发亮的花球，伴着动感十足的音乐跳动。她们时而变换队形，时而做出一字马等高难度动作，脸上洋溢着自信、阳光、充满活力的笑容……11日，2022年洛阳市中小学、幼儿园阳光体育啦啦操比赛在洛阳市第一中学体育馆精彩开幕。

一群靓丽的身影，手持闪闪发亮的花球，伴着动感十足的音乐跳动。她们时而变换队形，时而做出一字马等高难度动作，脸上洋溢着自信、阳光、充满活力的笑容……11日，2022年洛阳市中小学、幼儿园阳光体育啦啦操比赛在洛阳市第一中学体育馆精彩开幕。

洛阳市啦啦操运动协会会长刘一鸣介绍，啦啦操是一项集体操、舞蹈、音乐、健身、娱乐于一体的新兴体育运动项目，深受广大青少年学生喜爱。洛阳市有数万名中小学生常年坚持此项运动。本次比赛为期两天，由洛阳市教育局主办，洛阳市啦啦操运动协会、洛阳市第一中学承办，设幼儿组(幼儿花球啦啦操)、小学组(小学花球啦啦操)、中学组(中学花球啦啦操)、特教组(特教花球啦啦操)4个组别，来自全市中小学、幼儿园及特教学校的141支队伍参赛。

比赛现场，选手们身着精致的参赛服，迈着整齐划一的步伐，挥舞着绚丽多彩的花球，完美诠释了“团队、时尚、活力”的啦啦操精髓，赢得评委阵阵掌声。

赛事主办方表示，此次啦啦操比赛的举办，将为全市校园啦啦操运动搭建良好的交流平台，也将有力推动该项运动的普及，进一步带动学校阳光体育运动和全民健身运动的蓬勃开展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）