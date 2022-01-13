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博物馆音乐会、与文物共舞……快来洛阳博物馆穿越时空与历史对话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.11 16:39

　　6月11日是2022年中国文化和自然遗产日。当天19时至21时，“古今辉映 共乐共享”音乐沙龙直播活动将在洛阳博物馆上洛展厅举办。活动特别邀请丁南、李曈、胡寅等走进博物馆，用一场中西合璧的音乐盛宴，敲开历史之门。网友可登录洛阳博物馆官方微博观看直播。

　　与此同时，当天洛阳博物馆还推出了“如果文物会跳舞”特色展览快闪活动，虚拟人物星瞳以舞蹈的形式，打破古今界限，创新演绎国宝故事。

　　据了解，星瞳是腾讯旗下的《QQ炫舞》游戏衍生出的虚拟人物IP，不仅是国内首个虚拟时尚舞者，亮相各种时尚或文化活动，也常常作为《QQ炫舞》系列的虚拟代言人，与其他平台跨界联动。早在今年5月，她曾与河南卫视合作，与国内顶尖舞者孟庆旸携手演绎了牡丹季舞蹈节目《花舞星妙夜》，获得好评。

　　另外，6月14日19时至21时，洛阳博物馆与支付宝联合推出的《夜探洛阳博物馆》第二期节目，网友可以通过支付宝生活号搜索“洛阳博物馆”进入直播间，在云端“夜探”洛博。届时，网友不仅能观看到诙谐幽默又不失文化底蕴的情景剧，还将欣赏到《韩熙载夜宴图》场景复原，更能探宝洛阳博物馆多个展厅，一起穿越时空，对话历史。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李珺 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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