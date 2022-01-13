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重大发现！汉魏洛阳城遗址宫城区首次发现魏晋时期大型水利设施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.11 11:09
千秋门遗址

　　11日，记者从中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队获悉，近日，该队在对汉魏洛阳城遗址宫城区千秋门门址进行考古解剖发掘时，发现了丰富的历史文化遗存。其中，清理出的魏晋时期三条水道遗迹，其规模巨大、工艺考究，在汉魏洛阳城的发掘历史上尚属首次发现。

　　据介绍，为深化汉魏洛阳城宫城布局研究，结合国家考古遗址公园的建设和文化遗产保护的需要，经报请国家文物局批准，2021年起，中国社会科学院考古研究所对汉魏洛阳城内城阊阖门至建春门大道进入宫城的重要节点——宫城千秋门遗址进行了大规模的考古工作。千秋门遗址系汉魏洛阳城北魏宫城西墙从南至北的第三座门址，同时也是东西横贯宫城的永巷的西侧入口。

水道遗迹与门道遗迹

　　2022年春，考古人员在对千秋门门址进行的考古解剖发掘中，发现了汉代、魏晋、北魏时期砖砌、石砌水道遗迹。这些遗迹属于汉魏时期向宫城内引水和向宫城外排水的城市水利系统的重要组成部分。其中发现的不晚于汉代的大型砖砌拱券式水道，由内外两重砌砖构成，内宽1.2米，不仅结构完整、规模巨大，而且也是汉魏洛阳城早期建筑遗迹的重要发现。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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