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数字时代，请当好父母的“启蒙老师”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.11 08:29

　　“很希望子女能耐心教我们学手机！”看晚报，许多老年人喜欢上“数码达人”宋茂信的手机课堂，不仅因其情景化教学好懂、易学，更因其不厌其烦地耐心教，增强了大家拥抱“数字红利”的信心。“耐心”一词，浓缩了老年群体对跨越“数字鸿沟”的期盼，拨动了大家的心弦。

　　老年人不应成为数字化时代的“局外人”。动动手指就可网购，出门前预约就可招来专车，在饭店扫二维码即可点单……当年轻人的线上生活越发便捷，而占据中国近五分之一人口的老年群体，其中有不少因不会使用智能手机，成为大众观注的焦点，他们面临更高的壁垒、更受限的生活。每个人家中都有老人，每个人也终将变老。帮助父母更好地适应和融入数字化时代，是每个子女义不容辞的责任。

　　教父母玩手机，不仅是一种孝心之举，也是一项利己行为。论孝心，教会老人在微信里组建亲戚群、跳舞群，教老人玩抖音、全民K歌，父母为扩大社交、丰富娱乐而开心，子女自然宽心；说利己，父母会用滴滴打车、百度地图，会用互联网买电影票和取火车票，出门不迷路，许多事不用子女代劳，子女自然更省心。关心父母，就是关心我们自己。

　　老去之后，没人想成为一座孤岛。老年人何尝不知会用智能手机生活更方便，但囿于学习能力下降，想“玩转”却不易，或自尊心作祟，担心学得慢被嫌弃；或担心子女平时工作忙，怕给孩子添麻烦。身为晚辈，也许要认真思考：父母行至暮年，真正需要什么、期待什么、担心什么，我们又能做些什么。

　　我们老了想如何被人对待，今天就应该怎样对待老人。当下，银发浪潮和数字浪潮叠加，子女是时候抽出时间，当好父母使用智能手机的“启蒙老师”。

　　数字时代，莫让长辈掉队。年轻人们别光顾着自己玩手机，把父母拉进来一起玩吧，拉着他们赶上时代！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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