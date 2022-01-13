洛阳市召开污染防治攻坚战月调度会

10日，我市召开污染防治攻坚战月调度会，通报全市今年以来污染防治攻坚工作情况，对下一步重点工作进行部署。 10日，我市召开污染防治攻坚战月调度会，通报全市今年以来污染防治攻坚工作情况，对下一步重点工作进行部署。 会议通报了全市环境空气质量、扬尘污染治理等情况，分析当前污染防治面临的严峻形势，安排部署乡村秸秆禁烧、农村环境综合整治、农业领域燃煤治理等工作，就做好生态环保督察问题整改再部署、再推动。 会议强调，要提升政治站位，忠诚践行习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，扛牢最严生态环境保护责任，以最坚决的态度、最务实的作风、最严格的标准、最有力的举措，深入打好污染防治攻坚战。要突出问题导向，以项目化、方案化、清单化方式，不折不扣抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改，把各项污染防治措施落实到位，确保污染防治工作取得扎实成效。要做到举一反三，坚持远近结合、标本兼治，持续深化能力作风建设，源头管控、过程监管、末端治理三向发力，加快实施黄河流域“六个专项行动”，协同推动污染高效能治理、生态高水平保护、经济高质量发展。 省生态环境保护督察专员丁晓阳，市委常委、常务副市长孙延文参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)