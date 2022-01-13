涧西区康滇路中段改造工程将于6月中旬完工

10日，在位于涧西区景华路与康滇路交叉口西南侧，工人们正忙着检查电路。目前，康滇路(景华路至西苑路段)改造工程正在加紧推进，预计将于6月中旬完工。完工后，该路段将由单向双车道变为双向四车道。

10日，在位于涧西区景华路与康滇路交叉口西南侧，工人们正忙着检查电路。目前，康滇路(景华路至西苑路段)改造工程正在加紧推进，预计将于6月中旬完工。完工后，该路段将由单向双车道变为双向四车道。

康滇路南北走向，北连中州西路，南接联盟路，西侧为武汉路，东侧为郑州路。现场工作人员介绍，此次改造路段为康滇路中段，北起景华路，南至西苑路，全长约488米，改造内容涉及道路拓宽、排水、电力、绿化、照明以及沿线外立面。

该路段沿线分布有洛阳市第五十九中学、洛阳市第九中学、洛阳市涧西区实验小学、河科大七附院，北侧有康滇路菜市场和大张超市，医疗、教育等资源丰富。

改造前的康滇路

工程完工后，将大大便利周边居民生活。以往，该路段南侧的居民驱车前往沿线学校、医院以及北侧的菜市场和大张超市，需要绕行西侧的武汉路或东侧的郑州路，现在可直接通过该路段到达景华路。

涧西区住建局有关负责人介绍，此前，康滇路的北段和南段已经过改造。此次工程的完工也标志着康滇路整体改造提升工程的完工。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 康杰 文/图）