关注明天这场活动！带您探考古现场 品客家文化

10日，记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，明日是我国第17个“文化和自然遗产日”，为宣传展示文物保护利用成果，增强全社会文物保护意识，汉魏洛阳城国家考古遗址公园将举办系列宣传活动。

10日，记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，明日是我国第17个“文化和自然遗产日”，为宣传展示文物保护利用成果，增强全社会文物保护意识，汉魏洛阳城国家考古遗址公园将举办系列宣传活动。 汉魏洛阳故城阊阖门遗址 10日，记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，明日是我国第17个“文化和自然遗产日”，为宣传展示文物保护利用成果，增强全社会文物保护意识，汉魏洛阳城国家考古遗址公园将举办系列宣传活动。 主要活动有： 一、“寻梦客家祖根地 天下客属一家亲”第一届客家先民首次南迁纪念活动 二、2022汉魏洛阳城遗址考古新发现新闻发布 三、公众考古参观 四、线上中国文化遗产知识百问有奖竞答 从6月11日开始连续5天，在“汉魏洛阳”公众号将连载中国文化遗产知识百问有奖竞答。需关注“汉魏洛阳”公众号，并连续5天答对共得分95分以上者，自16日开始5天内(工作日)凭有效得分截图前来领奖，奖品为文化知识书籍《古都洛阳与河洛文化研究》一本。 领奖地址：洛阳市中州中路401号 联系电话：65255369 65255266 温馨提示： 1、2022年6月11日上午9：30，在汉魏洛阳城国家考古遗址公园游客服务中心集合，参加公众考古参观活动，人数要求50人以内。 2、防疫要求：观众要佩戴口罩，主动配合测量体温、扫场所码，出示行程码。 汉魏洛阳城国家考古遗址公园游客服务中心位置： 白马寺东约1公里原310国道路北； 乘87路到终点站游客服务中心下车即到； 或乘56、58路公交车到白马寺站下车向东步行约1公里路北。 联系电话：0379-63998998 (洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 黄思源 文/图)