“两清一护”，让嵩县小流域实现“大变样”

绿水青山与美丽相伴。巍巍伏牛在洛阳嵩县高高隆起，以山脊为界，将河川划分成黄河、淮河、长江三大流域，溪涧汇流成河、筑坝成库，将一处处风景名胜、美丽乡村“串珠成链”。然而，在高山河谷之间，看似不起眼的小流域，却伴生着山洪、地质灾害的重大风险。

绿水青山与美丽相伴。巍巍伏牛在洛阳嵩县高高隆起，以山脊为界，将河川划分成黄河、淮河、长江三大流域，溪涧汇流成河、筑坝成库，将一处处风景名胜、美丽乡村“串珠成链”。然而，在高山河谷之间，看似不起眼的小流域，却伴生着山洪、地质灾害的重大风险。

“‘9·24’暴雨恍如昨日。当洪水裹挟着泥土和岩屑，从高处倾泻而下，过处一片疮痍。”嵩县水利局工程师王新乐回忆。去年9月24日夜，车村、白河突降暴雨，4小时雨量达230毫米，电力通信中断，道路房屋受损，上万群众紧急转移。

“‘9·24’洪涝灾害在我们耳边敲响了警钟，提醒着我们必须用大概率思维应对极端天气和极有可能发生的重大自然灾害，而小流域‘两清一护’综合治理就是夯实工程措施的治本之策。”嵩县县长辛俊峰坦言。

去年汛期之后，落实市委“两清一护”决策部署，嵩县对三大流域20条河流同步启动综合治理，也由此拉开了县域历史上最大规模的小流域治理工程。

陆浑水库大坝之下，焦涧川与伊河汇流，“陆浑戎故地”陆浑镇陆浑村与“两程故里”田湖镇程村隔川相望。当下，治理过后的焦涧川清流潺潺，山明水秀，鹅卵石铺就的护岸生态简朴，与古村落风貌相得益彰。“小流域治理重在凸显乡愁乡韵。跳出河道硬化‘三面光’的治理老路，我们就地取材，以鹅卵石填充雷诺护垫、格宾石笼，实用美观、一举两得。”王新乐说。

不止于连接陆浑故城、两程故里的焦涧川。作为洛阳南部生态发展区，以山水游、乡村游为主打的嵩县全域旅游风生水起。如今，把小流域治理融入乡村振兴、全域旅游大局统筹规划，嵩县坚持一次规划、分步实施原则，在优先落实“两清一护”任务的前提下，对有条件的沿河村镇因地就势预留绿道、游园空间，梯次打造水美乡村。