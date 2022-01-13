“洛阳动力”再上新！河柴重工在船用高速机领域进入世界一流行列

近日，中国船舶河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)最新研制的CHD416L6柴油机正式启动装机。这标志着河柴重工又一款自主品牌柴油机研制取得了突破性进展，距离投入市场应用迈进关键一步。

近日，中国船舶河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)最新研制的CHD416L6柴油机正式启动装机。这标志着河柴重工又一款自主品牌柴油机研制取得了突破性进展，距离投入市场应用迈进关键一步。

CHD416L6柴油机研制项目是针对特种船艇用柴油机需求，立足自主可控和替代进口而开展的重大研发项目。柴油机是船舶动力系统的重要组成部分，随着船舶动力对柴油机功率密度、热辐射、动力性响应性等要求的大幅提升，国内现有船用柴油机普遍面临无完全自主知识产权、技术指标落后等问题。因此，开展船用柴油机快速动力响应特性的研究，提升船舶续航能力，同时在船舶有限的空间内，让柴油机以更轻的重量实现更大的功率输出，一直以来都是国产技术面临的“卡脖子”难题。

河柴重工基于深厚的技术底蕴，在高速内燃机系统开发、轻量化设计等创新方面进行了全方位的投入。CHD416L6柴油机项目的实施，将突破高功率密度、快速动力响应特性、低热辐射等关键技术，并实现关键技术及核心零部件自主可控，进而巩固河柴重工在我国高速船用柴油机领域的行业地位。

“通过该项目的研制，为河柴重工提供了一型系列化、高性能、高可靠性、有竞争力的产品，形成了一套高速内燃机自主开发完整的流程、标准和数据库，更锻炼了一支能够胜任高速机研发的高素质科研、生产、质量管控队伍，为企业高质量发展奠定坚实基础。”河柴重工董事长、党委书记刘文斌介绍，经过几代河柴人的不懈努力，企业已实现了从“引进-消化-吸收”到“自主创新”的本质转变，该机型的研制成功将标志着河柴重工在船用高速机领域进入世界一流行列。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 梅巍）