洛阳政法部门创造简案速裁新纪录 从查获醉驾到宣判仅用时11个小时

从查获醉驾，到法院宣判，仅用时11个小时。9日，洛阳市政法部门创造了简案速裁新纪录。

从查获醉驾，到法院宣判，仅用时11个小时。9日，洛阳市政法部门创造了简案速裁新纪录。

从查获醉驾到宣判，仅用时11个小时

8日晚至9日凌晨，洛阳市公安局交警支队案件侦办大队、洛龙交巡大队、铁骑大队在隋唐园立交王城大道南出口处组织夜查酒驾的行动。

9日0时2分，一名驾驶人因酒驾被查获，经呼气式酒精检测仪检测，其每百毫升血液中的酒精含量达到了217毫克，涉嫌醉酒驾驶。洛阳市公安局交警支队案件侦办大队民警立即启动了速裁机制。

0时28分，该驾驶人被送到医院，接受抽血检测。

1时4分，该驾驶人的血样被送至河南金剑司法鉴定中心。

2时14分，血样的司法鉴定结果出炉。结果显示，该驾驶人每百毫升血液中的酒精含量为237毫克，因醉酒驾驶，涉嫌危险驾驶罪，洛阳市公安局交警支队案件侦办大队立即立案展开调查。

8时30分，嫌疑人被移送至洛阳市洛龙区人民检察院。

10时30分，嫌疑人被移送至洛阳市洛龙区人民法院。区法院立即启动简案快办机制。立案庭按照要求对公诉材料进行审核并予以立案后，第一时间将案件分配至刑事审判庭速裁团队员额法官；

10时55分，在认真做好所有庭前准备工作后，法官按照速裁程序对案件进行了独任审理；

11时5分，法官敲响法槌，当庭对被告人作出一审判决，被告人犯危险驾驶罪，被判处拘役3个月，罚金24000元，庭审用时10分钟。

此时，距离该驾驶人醉驾被查获，仅过去了11个小时。