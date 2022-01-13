洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“最美大学生”王巧玉毕业了！【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 18:00

　　“最美大学生”，王巧玉毕业了！

　　“我也很开心交了一份让老师满意的毕业答卷，很开心为学院争光。”10日上午，洛阳职业技术学院举行2022届毕业生毕业典礼，王巧玉作为优秀毕业生代表发言，赢得了同学们的阵阵掌声。

　　王巧玉，来自洛阳职业技术学院护理学院2019级。今年1月，在赶往实习医院的路上，她遇到了一起严重的交通事故，临危不惧、挺身而出，用专业知识对重伤患者紧急施救，被洛阳市第三人民医院破格录用。她的事迹被新华社、人民日报、中央电视台、洛阳晚报等百余家媒体连续跟踪报道，而在网络上“出圈”，被网友称为“最美大学生”。

　　“王巧玉是洛职学子的优秀代表，也是新时代的洛阳好青年。”洛阳职业技术学院有关负责人表示，今年的毕业生是2019年洛职新校区建成后迎来的首批新生，从“新中国成立70周年”“建党百年”中感受过祖国的强大，经历过抗疫的洗礼，也见证了洛阳发展的日新月异。

　　在毕业典礼上，洛阳职业技术学院还专门打造了盲盒寄语墙，准备了专属的毕业纪念徽章和明信片，为每位毕业生送上祝福。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 常书香 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 6月14日起，连霍高速公路郑州至洛阳段...
  • 因围挡施工，6月13日起玄武门大街部分...
  • 全省具有普通高等学历教育招生资格学...
  • 徐衣显率队在闽开展考察招商、对接交...
  • 全省仅20人！洛阳一位教师入围最新一...
  • “00后”摄影师李晨瑞：拍摄洛城 记录...
  • 全省165家媒体排名 洛阳日报社位居全...
  • 平乐正骨第八代传人郭芫沅：做有温度...
  • 自驾游带妈看风景 最美的孝行在路上
  • 栾川县叫河镇：发展红色旅游 助力乡村...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    甘泉河水清又清

    隋唐园荷花

    夏日的印象

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605