“最美大学生”王巧玉毕业了！【视频】

“我也很开心交了一份让老师满意的毕业答卷，很开心为学院争光。”10日上午，洛阳职业技术学院举行2022届毕业生毕业典礼，王巧玉作为优秀毕业生代表发言，赢得了同学们的阵阵掌声。

“最美大学生”，王巧玉毕业了！

“我也很开心交了一份让老师满意的毕业答卷，很开心为学院争光。”10日上午，洛阳职业技术学院举行2022届毕业生毕业典礼，王巧玉作为优秀毕业生代表发言，赢得了同学们的阵阵掌声。

王巧玉，来自洛阳职业技术学院护理学院2019级。今年1月，在赶往实习医院的路上，她遇到了一起严重的交通事故，临危不惧、挺身而出，用专业知识对重伤患者紧急施救，被洛阳市第三人民医院破格录用。她的事迹被新华社、人民日报、中央电视台、洛阳晚报等百余家媒体连续跟踪报道，而在网络上“出圈”，被网友称为“最美大学生”。

“王巧玉是洛职学子的优秀代表，也是新时代的洛阳好青年。”洛阳职业技术学院有关负责人表示，今年的毕业生是2019年洛职新校区建成后迎来的首批新生，从“新中国成立70周年”“建党百年”中感受过祖国的强大，经历过抗疫的洗礼，也见证了洛阳发展的日新月异。

在毕业典礼上，洛阳职业技术学院还专门打造了盲盒寄语墙，准备了专属的毕业纪念徽章和明信片，为每位毕业生送上祝福。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 常书香 文/图/视频)