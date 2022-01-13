洛阳积极推动非遗在传承创新中焕发新活力

非物质文化遗产是中华文明五千多年绵延传承的生动见证。近年，洛阳紧紧围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标，坚持“保护优先、整体保护、见人见物见生活”的理念，深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，积极推动非遗融入现代生活、融入时代文化，让非遗在传承创新中焕发新活力。

非物质文化遗产是中华文明五千多年绵延传承的生动见证。近年，洛阳紧紧围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标，坚持“保护优先、整体保护、见人见物见生活”的理念，深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，积极推动非遗融入现代生活、融入时代文化，让非遗在传承创新中焕发新活力。

在推进非遗保护工作中，洛阳不断创新工作思路和方法，采取了抢救性保护、整体性保护、数字化保护等多样化保护措施，逐步构建起非遗保护传承的新格局。

2017年，《洛阳市非物质文化遗产保护条例》出台，迈出了保护非遗的关键一步。通过积极申报，洛阳唐三彩烧制技艺、杜康酿酒工艺等一批项目入选国家级、省级传统工艺振兴目录。同时，一批非遗项目通过传统技艺抢救工程、数字化信息采集计划等保护措施，留下宝贵的资料，为后续宣传推广奠定基础。

非遗传承，关键在人。洛阳通过开展非遗文化进校园等活动，积极推动非遗融入教育体系，河洛大鼓、南庄木偶戏、孟津剪纸等非遗项目受到广大学生的欢迎。

传承弘扬非物质文化遗产，离不开场所阵地发挥的重要作用。近年，洛阳加大非遗传承场所阵地建设力度，并依托图书馆、博物馆、文化馆等文化设施开设非遗公益课堂，强化非遗传承人群和非遗工作人员整体性保护理念。

同时，洛阳还举办“感触二十四节气”少儿非遗之旅、“古都乡韵”非遗进景区等活动，推动“河洛飞花·洛阳非遗”品牌活动常态化举办，着力营造“非遗人人参与，发展与民共享”的文化氛围。

洛阳是非物质文化遗产资源大市，如何将资源优势转化为发展优势？洛阳通过“非遗+旅游”“非遗+文创”“非遗+研学”等多种跨界融合新模式，打造契合大众精神需求、消费需求的非遗空间和文创产品，为实施文旅文创融合战略赋能。

洛阳市文旅局相关负责人表示，下一步，洛阳将围绕文旅文创融合战略推动文化遗产保护和活化利用，让文化遗产资源成为文旅文创融合战略的重要载体和物质支撑，进一步推进非遗驻校园、驻社区等工作开展，丰富文化遗产活化利用业态，推动非遗融入群众生活，让人民参与保护传承，让保护成果为人民共享。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 裴俊虎 文/图)