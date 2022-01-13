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全省165家媒体排名 洛阳日报社位居全省第二省辖市第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 16:29

　　今日，记者从河南省委网信办获悉，5月全省媒体公号矩阵影响力排行榜，洛阳日报社位居全省第二，在18个省辖市中排名第一！

　　据悉，全省媒体公号矩阵影响力排行榜主要以省、市级主要新闻媒体及各县(市)融媒体中心主办的微信、微博账号传播指数以及矩阵联动度进行综合排名，包含微信阅读、点赞、在看等14个数据，微博粉丝数、转发数、评论数等9个数据以及微博、微信平台原创文章互相转载情况等。共165家省、市媒体以及县级融媒体中心参与其中，5月，洛阳日报社以矩阵综合影响力指数623获全省第二。

　　近年，洛阳日报社坚持“移动端、视频化、交互性”的传播理念，加快推进媒体深度融合发展，目前“报、网、端、微、屏”全媒体平台综合覆盖受众超过2200万，其中互联网新媒体受众占比超过95%，百万级以上粉丝平台达到6个：洛阳网(PC端和手机端)500万，洛阳网微信公众号180万，洛阳网抖音号332万，洛阳网快手号148万，“掌上洛阳”客户端140万，“洛视频”抖音号256万，全媒体传播新格局更加凸显。

　　今后，洛阳日报社将继续坚持一体化发展方向和移动优先策略，创新践行“移动端、视频化、交互性”，坚持传统媒体与新兴媒体同频共振，紧扣城市发展的青春旋律，奏响时代最强音。（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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