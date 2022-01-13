洛阳多个高校智库列入河南省高校新型智库备案名单

日前，河南省教育厅印发《河南省教育厅关于公布河南省高校新型智库备案名单的通知》(下称《通知》)，公布78个列入省高校新型智库备案名单的智库，洛阳市多所高校智库上榜。

日前，河南省教育厅印发《河南省教育厅关于公布河南省高校新型智库备案名单的通知》(下称《通知》)，公布78个列入省高校新型智库备案名单的智库，洛阳市多所高校智库上榜。 日前，河南省教育厅印发《河南省教育厅关于公布河南省高校新型智库备案名单的通知》(下称《通知》)，公布78个列入省高校新型智库备案名单的智库，洛阳市多所高校智库上榜。 名单如下: 根据要求，各依托高校将结合自身实际，着重从优势方向培育、激励政策制定、重大智库成果产出等方面，切实做好高校智库的建设和管理工作。备案智库可参与河南省高校新型智库的周期性评估、智库课题申报以及智库成果推介发布等活动，彰显智库价值、贡献智库力量。 各备案智库将聚焦国家和省、市重大战略，围绕难点与焦点问题，积极开展决策咨询研究，每季度至少报送2篇资政报告；每年12月份提交智库年度进展报告，主要包括智库代表性成果、智库专兼职人员、智库投入经费、智库建设数据库及案例库、智库依托高校的政策保障、智库管理制度等情况。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）