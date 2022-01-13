10日，洛阳市市场监管局发布夏季凉拌菜加工消费安全提示，提醒消费者和售卖人员注意食品安全。

夏季气温高、湿度大，微生物易生长繁殖，在制作和食用凉拌菜过程中，操作不慎或卫生意识淡薄极易引发食品安全问题。

10日，洛阳市市场监管局发布夏季凉拌菜加工消费安全提示，提醒消费者和售卖人员注意食品安全。

凉菜不要随便买

购买凉拌菜应尽量选择储藏条件较好、符合卫生要求的正规商场、超市和熟食卤味店，并注意店内从业人员健康证公示情况；不要购买路边流动摊贩常温裸装销售的散装凉拌菜。

一次购买量不宜过多，一餐食用量即可。未及时食用完毕的，应在5℃以下冷藏，但也不应超过24小时，以防发生腐败变质。

家庭自制凉拌菜要注意

采购新鲜、卫生的原料，能加热的原料彻底加热后用凉白开进行冷却，加工过程中直接接触凉拌菜的刀具、砧板、餐具等使用前应清洗干净，制作过程中，做到生熟分开，避免交叉污染。

凉菜不能随便卖

凉菜是冷加工，属于冷食类食品，食用前不再加热，加工过程中稍不注意或贮存不当，极易被细菌污染，食用后会引发肠道疾病或食物中毒。因此，冷食类食品一直被列为安全风险较高的食品，在场地设置、设施设备和操作上要求更加严格。