洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区新增一处“阳光驿站”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 17:21

　　“来这不仅能休息，还能充电、喝水、看书，服务太暖心了！。”10日上午，两三名快递员走进位于洛阳市瀍河区东关大街中段的一处“阳光驿站”，来这歇脚、喝水、为手机充电。

　　这是瀍河区东关街道近日开展的“我为群众办实事”——关心关爱快递员、外卖小哥的又一惠民举措。该街道利用已建成的网格工作站，通过资源整合和服务延伸，打造一处共享共建、便民利民的“阳光驿站”。

　　“阳光驿站”里桌椅、饮水机、书籍、电源插座、雨具气筒等一应俱全，可为快递员、外卖小哥等提供休息、手机充电、饮水等多项贴心服务。“既让快递员、外卖小哥等新业态群体有了临时的‘温馨之家’，又让有限的资源得到了充分利用，为群众办了实事。”东关街道相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 雷红波 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 6月14日起，连霍高速公路郑州至洛阳段...
  • 因围挡施工，6月13日起玄武门大街部分...
  • 全省具有普通高等学历教育招生资格学...
  • 徐衣显率队在闽开展考察招商、对接交...
  • 全省仅20人！洛阳一位教师入围最新一...
  • “00后”摄影师李晨瑞：拍摄洛城 记录...
  • 全省165家媒体排名 洛阳日报社位居全...
  • 平乐正骨第八代传人郭芫沅：做有温度...
  • 自驾游带妈看风景 最美的孝行在路上
  • 栾川县叫河镇：发展红色旅游 助力乡村...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    甘泉河水清又清

    隋唐园荷花

    夏日的印象

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605