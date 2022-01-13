瀍河区新增一处“阳光驿站”

“来这不仅能休息，还能充电、喝水、看书，服务太暖心了！。”10日上午，两三名快递员走进位于洛阳市瀍河区东关大街中段的一处“阳光驿站”，来这歇脚、喝水、为手机充电。

“来这不仅能休息，还能充电、喝水、看书，服务太暖心了！。”10日上午，两三名快递员走进位于洛阳市瀍河区东关大街中段的一处“阳光驿站”，来这歇脚、喝水、为手机充电。

这是瀍河区东关街道近日开展的“我为群众办实事”——关心关爱快递员、外卖小哥的又一惠民举措。该街道利用已建成的网格工作站，通过资源整合和服务延伸，打造一处共享共建、便民利民的“阳光驿站”。

“阳光驿站”里桌椅、饮水机、书籍、电源插座、雨具气筒等一应俱全，可为快递员、外卖小哥等提供休息、手机充电、饮水等多项贴心服务。“既让快递员、外卖小哥等新业态群体有了临时的‘温馨之家’，又让有限的资源得到了充分利用，为群众办了实事。”东关街道相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 雷红波 文/图)