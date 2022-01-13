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6月14日起，连霍高速公路郑州至洛阳段道路通行有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 11:05

　　洛阳的司机朋友们请注意，昨日河南高速公安发布连霍高速公路郑州至洛阳段专项养护施工期间采取限制交通措施的通告。从6月14日起，施工路段将交替封闭部分车道，采取限速、变更车道的限制交通措施。

河南省公安厅高速公路交通警察总队
关于连霍高速公路郑州至洛阳段专项养护施
工期间采取限制交通措施的通告

　　按照公路安全设施和交通秩序管理精细化提升计划，拟对连霍高速公路郑州至洛阳段进行专项养护施工。为保障高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，施工路段将交替封闭部分车道，采取限速、变更车道的限制交通措施。现将有关事项通告如下：

　　2022年6月14日至2023年7月31日，连霍高速公路郑州至洛阳段(K601至K706)北幅(郑州至洛阳方向)分路段、分阶段进行路面铣刨重铺、桥梁加固、交安设施提升改造施工。客货车道分离路段施工期间，交替封闭客车道或货车道，客货车合流车道(单向2车道)通行。其他路段(单向4车道路段)施工期间，交替封闭一车道、二车道、车道转换带或三车道、四车道、应急车道，未封闭车道正常通行。

　　2022年6月14日至9月30日，连霍高速公路郑州至洛阳段(K649至K749)南幅(洛阳至郑州方向)分路段、分阶段进行路面铣刨重铺施工。施工路段交替封闭一车道、二车道或三车道、四车道、应急车道，未封闭车道正常通行。

　　施工路段至少保持2个车道正常通行，行经上述施工路段车辆的最高时速不得超过70公里/小时。请过往车辆驾驶人按照道路交通标志、标线的指示通行，并可通过“河南高速公安”：微博、微信平台、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息，合理选择行驶路线。

　　特此通告。

2022年6月9日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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