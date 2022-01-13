填补空白！国家农机装备创新中心成功研发国内首台套粮损机械测试验证平台

9日，记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心近日与德国农业协会合作，成功研发国内首台套粮损机械测试验证平台，填补了农机收获粮损机械检测行业空白，再次用科技创新助力我国农业高质量发展。

9日，记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心近日与德国农业协会合作，成功研发国内首台套粮损机械测试验证平台，填补了农机收获粮损机械检测行业空白，再次用科技创新助力我国农业高质量发展。

从大田高产到颗粒归仓，在夏粮丰收的链条中，机收减损是重要一环。但此前我国在该领域采用人工方式测量，存在人工效率低、作业环境差等问题。

针对相关短板，国家农机装备创新中心与德国农业协会达成合作意向，共同开发了粮损机械测试验证系统，能够极大满足机收损失率测试准确性的需求，助推更节约型产品走向市场。当日在偃师区高龙镇逯寨村举行的谷物(小麦)联合收割机收获机械粮损测试，是在农业农村部农业机械化总站统一指导下，该平台落地后的第二次测试应用。

在设置上，粮损机械测试验证平台主要由前置喂入部分、再脱粒部分和称重台装置三部分组成，能够运用自动化方式对谷物(小麦)联合收割机的排出物进行再次筛选和称重，并进行即时测试计算，第一时间得到不同喂入量下的机收粮损率。

相较于传统人工测试方法，粮损机械测试验证平台通过自动检测，能大幅提升取样效率，有效避免人为因素干扰，使得测量结果更加可靠；其测量围绕物料收集、分类、再喂入、清选、分离、称重等环节，实现全程自动化机械化，能提高精准度和可重复性，便于后期数据的准确应用。

此外，在数据丰富程度上，该平台依托先进算法，得出的检测结果涵盖了整体收割机粮食损失数据和变化曲线，能够综合统计收割机的分离损失、清选损失、脱粒损失，进一步丰富收获机械在粮损方面的各类参数。

“平台通过精准测量加速机收减损，不仅能为智能农机装备的推广应用提供数据支撑，还能为农业生产机械化进一步探寻优化技术模式，为保障国家粮食安全提供创新保障。”国家农机装备创新中心整机试验室主任王健表示。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 姜文君 张雨彤)