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全省仅20人！洛阳一位教师入围最新一批“省名班主任”名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 11:03

　　记者获悉，河南省教育厅发布《关于第五批河南省名班主任工作室主持人拟认定名单的公示》，新安县的郭兴华入围，全省仅20人。

　　培育河南名班主任，是为提升我省中小学班主任的专业化水平，探索新形势下班主任队伍建设的新途径、新方法。第五批省名班主任工作室主持人从尚未创建省名班主任工作室的空白县(市)中遴选，经各省辖市、济源示范区、省直管县(市)教育局推荐，省教育厅审核遴选，最终拟认定20人为第五批省名班主任工作室主持人。

　　据了解，此次入围名单的郭兴华，来自新安县城关镇第二初级中学，去年被认定为首批洛阳市名班主任工作室主持人。工作室自成立以来，多次开展讨论会、分享会，并充分发挥市名班主任工作室的引领辐射作用，通过帮、扶、带的方式带动周边学校的班主任工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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