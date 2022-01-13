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洛阳今天多云转晴天 最高气温34℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:53

　　强对流一来，天气说变就变。昨天下午，市气象台发布雷暴大风黄色预警称，预计6小时内，涧西、西工、瀍河、老城、洛龙、伊滨将受雷暴大风天气影响，阵风风力7级以上，并伴有强雷电，局地伴有短时强降水、冰雹。

　　夏季是强对流天气常发季节，雷电、大风、冰雹、短时强降水都可能出现。今天，我们说说雷暴和雷电。

　　先说“暴”：人们习惯把剧烈的天气现象称为“暴”。再说“雷”：它指的是云层放电时发出的声响。

　　雷暴是指由积雨云产生的雷电现象，有时伴有阵雨和冰雹。雷电是雷暴天气的重要组成部分，是雷暴天气的一种表现。雷电是雷和闪电的合称，是大气中超强、超长的放电现象。闪电是一种瞬时放电过程，持续一般不到1秒。

　　电闪雷鸣的时候，由于雷电释放的能量巨大，再加上强烈的冲击波、剧变的静电场和强烈的电磁辐射，常常造成人畜伤亡、建筑物损毁，并可引发火灾和造成电力、通信、计算机系统瘫痪，给国民经济和人民生命财产带来巨大损失。

　　了解完天气知识，再看看天气预报。昨天洛阳最高气温31℃，但从今天起炎热又将回归。根据最新气象资料分析，今天白天，洛阳多云转晴天，偏东风3级左右，气温20℃到34℃。

　　今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，偏南风3级左右，气温21℃到35℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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