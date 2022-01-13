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平乐正骨第八代传人郭芫沅：做有温度敢创新的中医传承人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:53

　　“作为中医领域的工作者，怎样才算‘最美’呢？可能很多人会说医术好最美，这的确是基础，不过我想还有一个答案，那就是温度。”日前，当记者问及获得2022年洛阳最美科技工作者称号的感受时，平乐正骨第八代传人郭芫沅激动地说。

　　提到郭芫沅，洛阳人并不陌生。她不仅是国家非物质文化遗产代表性项目“平乐郭氏正骨法”河南省级代表性传承人，还是平乐正骨正元堂中医门诊部主任、洛阳市平乐正骨文化研究院院长。

　　初见郭芫沅，第一印象就是亲切、随和。

　　郭芫沅跟随正骨名家、祖父郭宗正习医30多年，继承、发展了平乐正骨奇术，经她亲手治愈的患者不计其数。在长期的行医中，郭芫沅树立了一个信念：要让每一个来看病的患者都能看得起病、吃得起药，让他们痛苦小、疗效好、花钱少、治大病。

　　在郭芫沅的众多患者中，让她印象最深刻的是一位来自意大利的华侨。这位患者由于严重的脊柱侧弯影响正常呼吸，在欧洲看遍了各大医院也没有得到有效治疗。她无意中得知洛阳平乐正骨法后，慕名来到正元堂，在郭芫沅的治疗下，仅一个月病情就得到了明显改善。后来，这位华侨每年的二三月都会专程从意大利来到洛阳调理，郭芫沅还邀请她免费住在自己家中，最终两人成了很好的朋友。

　　“有时诊室里会出现一篮鸡蛋、一兜玉米、一筐水果，这些都是老乡们带来的，但没有留名。每当这个时候，我都感到无比幸福和感动。”郭芫沅说，这也许就是天底下最纯洁的情感，能获得患者的认可就是对医生最大的褒奖。

　　作为一名传统的中医工作者，郭芫沅却在创新的路上一直没有停歇。

　　近年来，在对祖传的平乐正骨奇术及祖传膏药秘方继承的基础上，郭芫沅又不断结合现代医疗手段进行创新，其参与研制的治疗胃溃疡的胃舒康胶囊，荣获河南省科学技术成果奖。她研发的治疗创伤骨折、软组织损伤、劳损性疼痛的膏药，治疗股骨头坏死的中药，治疗骨折的中药制剂，治疗颈肩腰腿疼痛的中药散剂，治疗坐骨神经痛的中药，获得国家5项发明专利。

　　今年，53岁的郭芫沅又有了一个大胆的想法。她在网络上开通了个人账号，让自己有了一个新身份：医学主播。隔三岔五，她会利用业余时间，通过短视频向大众科普医学知识，用健康理念引导人们改变生活方式。

　　“作为非物质文化遗产传承人，我也肩负着传承民族智慧的责任，坚持守正创新，我会一直做一名有温度的医者，努力创造更多美好。”郭芫沅说。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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