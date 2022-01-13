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“科技+”为文物“护航”！带你体验科技赋能下的文物保护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:57

　　近年，随着各式文物保护监测设备的不断更新迭代，越来越多的信息可以被文物保护人员“捕捉”。近日，记者走进龙门石窟和隋唐洛阳城定鼎门遗址两处世界文化遗产，体验科技赋能下的文物保护，是如何让文物被“感知”、会“说话”的。

龙门石窟奉先寺内的高清相机

　　实时监测，为文物“体检”

　　如果您去过龙门石窟，就会发现在一些碑刻和佛像下方，有着各式各样的设备在此“站岗”。光照、温度、湿度……甚至是细微的震动，都会被这些设备实时监控，记录在档。

　　在奉先寺西壁南侧的监测点，设备不但可以对卢舍那大佛头像及周边区域，进行红外温度成像、提取渗漏水区域图像等，还能计算出渗漏水区域面积；此外，通过红外温度成像技术，可以实时对卢舍那大佛头部区域进行监测。

　　这些图像每分钟都会更新一次，测量数据则被存储起来，为以后分析统计提供依据。在对文物本体进行监测时，风化、渗漏水、岩石稳定性、岩石震动等方面也都被纳入监测范围。另外，在龙门西山万佛洞南边的顶部平台上，还安装了不少监测西山环境的设备，可以对西山的综合气象、降水、噪声、土壤水分等进行监测。

　　这些设备的背后是龙门石窟动态信息及监测预警系统，其位于龙门西山的龙门石窟世界文化遗产监测中心，设备收集到的数据会在这里汇总。

　　龙门石窟研究院保护中心主任马朝龙介绍，自该系统运行8年以来，源源不断的数据信息为龙门石窟的文物保护工作提供了坚实的基础。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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