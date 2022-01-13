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乘坐公交车更方便 老人写诗表示感谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:44

　　“洛阳公交实在好，狠抓疫情记得牢，老人乘车减麻烦，绿色刷卡来实现。”83岁的石老太太创作了一首《赞公交》的打油诗，向公交集团表示感谢。

　　昨日上午，记者跟随市公交集团工作人员来到石老太太家里时，老人正在写字，凑近一瞧，老人原来写的是一首夸赞洛阳疫情防控措施的诗。她说，她年轻时对文字兴趣浓厚，喜欢写些打油诗、顺口溜。

　　石老太太的女儿说，老人退休后喜欢乘坐公交车出行，但不太会操作智能手机，都是家人隔两天打印一份纸质健康码，让老人随身带着，以方便乘车。自从公交卡和健康码“二合一”以后，老人乘车更加方便，前几天老人来了灵感，写下了这首打油诗。

　　今年4月，市公交集团为照顾老人、学生等特殊群体乘坐公交车，与市政务服务和大数据管理局合作将敬老卡、老年优惠卡、学生卡或爱心卡与健康码“二合一”，持卡者上车刷卡时将被同步调取健康码信息，公交车载机终端会提示健康码状态。这样一来，乘客在刷卡的同时即可完成健康码查验。

　　“咱洛阳一些疫情防控政策很人性化，照顾到了我们老年人群体。”石老太太说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 程相悦)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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