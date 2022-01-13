事业如棋局 “妙手”著华章

最近，高考语文作文以围棋、题词喻理，成功登上热搜。

最近，高考语文作文以围棋、题词喻理，成功登上热搜。从全局受损的俗手、合乎常理的本手、出人意料的妙手，到直接移用的“翼然”、借鉴化用的“泻玉”、因境独创的“沁芳”，共同的落点，是在融会贯通基础上，酝酿出超凡脱俗的创新妙招。下棋、创作如此，以干事创业的角度透视，同样耐人寻味。

有人说，干任何工作，从后进到普通往往不难，但从普通到优秀，往往需要眼光和灵气。诚然，像俗手、本手般见招拆招、中规中矩，像“翼然”“泻玉”般机械照搬、缺乏独创，成效往往难以卓尔不群。相反，从郑州引领通关监管体制改革，“不沿边不沿海”却成为“世界超市”，到浙江创造性提出“最多跑一次”改革，成为要素聚集的高地，这些成功案例，都没有相似前例可借鉴，没有现成经验可照搬，靠的是另辟蹊径、独具匠心的创造，从而突破持续精进“看不见的天花板”，向着卓越接近再接近。

显然，这样的“灵感闪现”，绝非从天而降的“神来之笔”，是在辛勤研究的基础上，打开视野、放开思维，创造性结合的结果。正如我市，有了对产业升级规律的洞察，才能有向“风”而行的创新思路；有了对青年喜好需求的探究，才能有“让青年更青睐”的新招实招。既精于工、匠于心，脚踏实地、勤勤恳恳地低头赶路，又善于联系全局，对问题细问，对规律深挖，真正把工作抓到点子上、干在关键处，干事创业的棋局才能妙手连连！(张锐鑫)