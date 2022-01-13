洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“手工达人”樊超美：把对生活的热爱织进彩线里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:41

　　樊超美展示编织作品

　　“瞧，‘手工达人’樊姐来了！”近日，在洛龙区古城街道办事处英才社区新时代文明实践站的手工编织课上，64岁的樊超美刚进门，街坊邻居纷纷吆喝起来。

　　“我也是来学习学习，看看有啥编织的新花样儿。”樊超美说着，拿起桌子上的编织卡通发卡看了看，又拿起针线尝试编织起来。

　　樊超美编织得心应手，得益于她多年的编织功底。“我喜欢做各种手工，从流行的十字绣到钩针编织，一样没落下。”她说。

　　在樊超美家里，从墙上挂的，到床上铺的，再到桌上摆的，处处充满了手工的印记。“你看，这是儿子结婚时，我用3个多月时间赶制的十字绣。”樊超美指着墙上一幅“鸿运当头”十字绣作品介绍，这是她10年前送给儿子、儿媳的新婚礼物，她特地赶在迎亲的前一天挂在婚房里，“你看我绣的红叶图案，为了达到层林尽染的效果，用了数十种色彩深浅不一的线”。

　　随后，樊超美向记者介绍起另一幅《黄金满地》十字绣作品。“儿媳特别喜欢，直夸我手巧。”提到这儿，樊超美乐得合不拢嘴。

　　记者看到，樊超美家里的十字绣作品有近10个，还有《福》《牡丹花》《郁金香》等十字绣作品。一针一线，都是她对孩子的祝福。

　　前几年，樊超美又迷上了手工编织，家里闲置毛线成了她的“心头爱”。她是一个闲不住的人，一有空就用毛线钩制成拖鞋、毯子、马桶垫等。除了自家留用，她还送给亲友。

　　记者注意到，沙发上有两只乌龟造型的抱枕十分可爱，凑近细看，竟然也是手工编织的，随手拉出一个凳子准备坐下，五彩的编织坐垫又映入眼帘。“我还给孙女钩过时髦的小马甲、花裙子呢，她特别喜欢。”樊超美说，编织纯属个人爱好，她没有系统地学过，也没找过老师。

　　“现在条件好了，社区专门为大家请来老师教，我有了更好的学习机会。”樊超美说，别小看手工编织，它实用性强，不仅要手眼并动，更要“走心”，每当彩线在指尖萦绕和完成作品后，她都特别有成就感，将编织作品送给亲友，更能收获快乐。

　　你瞧！她又拿起针，把对生活的热爱织进彩线里。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 谢芳 王乔丹 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    甘泉河水清又清

    隋唐园荷花

    夏日的印象

    白马寺对外开放
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605