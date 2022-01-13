“手工达人”樊超美：把对生活的热爱织进彩线里

“瞧，‘手工达人’樊姐来了！”近日，在洛龙区古城街道办事处英才社区新时代文明实践站的手工编织课上，64岁的樊超美刚进门，街坊邻居纷纷吆喝起来。

樊超美展示编织作品

“瞧，‘手工达人’樊姐来了！”近日，在洛龙区古城街道办事处英才社区新时代文明实践站的手工编织课上，64岁的樊超美刚进门，街坊邻居纷纷吆喝起来。

“我也是来学习学习，看看有啥编织的新花样儿。”樊超美说着，拿起桌子上的编织卡通发卡看了看，又拿起针线尝试编织起来。

樊超美编织得心应手，得益于她多年的编织功底。“我喜欢做各种手工，从流行的十字绣到钩针编织，一样没落下。”她说。

在樊超美家里，从墙上挂的，到床上铺的，再到桌上摆的，处处充满了手工的印记。“你看，这是儿子结婚时，我用3个多月时间赶制的十字绣。”樊超美指着墙上一幅“鸿运当头”十字绣作品介绍，这是她10年前送给儿子、儿媳的新婚礼物，她特地赶在迎亲的前一天挂在婚房里，“你看我绣的红叶图案，为了达到层林尽染的效果，用了数十种色彩深浅不一的线”。

随后，樊超美向记者介绍起另一幅《黄金满地》十字绣作品。“儿媳特别喜欢，直夸我手巧。”提到这儿，樊超美乐得合不拢嘴。

记者看到，樊超美家里的十字绣作品有近10个，还有《福》《牡丹花》《郁金香》等十字绣作品。一针一线，都是她对孩子的祝福。

前几年，樊超美又迷上了手工编织，家里闲置毛线成了她的“心头爱”。她是一个闲不住的人，一有空就用毛线钩制成拖鞋、毯子、马桶垫等。除了自家留用，她还送给亲友。

记者注意到，沙发上有两只乌龟造型的抱枕十分可爱，凑近细看，竟然也是手工编织的，随手拉出一个凳子准备坐下，五彩的编织坐垫又映入眼帘。“我还给孙女钩过时髦的小马甲、花裙子呢，她特别喜欢。”樊超美说，编织纯属个人爱好，她没有系统地学过，也没找过老师。

“现在条件好了，社区专门为大家请来老师教，我有了更好的学习机会。”樊超美说，别小看手工编织，它实用性强，不仅要手眼并动，更要“走心”，每当彩线在指尖萦绕和完成作品后，她都特别有成就感，将编织作品送给亲友，更能收获快乐。

你瞧！她又拿起针，把对生活的热爱织进彩线里。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 谢芳 王乔丹 文/图)