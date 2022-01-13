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千年古道旁 再立“国子监”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:30

　　昨日上午，在洛龙区建春门大街与龙门大道交叉口西北角，一座悬挂着“国子监”牌匾的古风建筑吸引不少市民驻足观看，这是刚建成不久的建春门大街国子监模拟复原展示工程。

　　记者在现场看到，大门旁的展板上介绍了隋唐时期的官学教育体系，门前的广场上设立有“地下展柜”，用立体模型展示了部分重要里坊的内部构造。

　　建春门大街原本是王庄村的一条小路，去年4月经过“微改造”后，变成一条长约500米、直通天街的双向四车道道路，不仅给周边群众出行提供便利，还促进了道路沿线业态发展。

　　其实，建春门大街还是一条遗址型道路。史料记载，隋唐洛阳城中的建春门大街，东起隋唐洛阳城东城墙的建春门，西抵西城墙，贯穿洛南里坊区，与天街相交，是一条宽约110米的大道。现在，建春门大街虽然没有复原当年道路的宽度，但基本是在隋唐时期建春门大街原址上修建的。

　　此前，为了展示建春门大街的历史文化，洛龙区定鼎门街道办事处在道路两侧设立“大唐风情图”文化墙，国子监模拟复原展示工程也源于这条道路的悠久历史——作为隋唐洛阳城中一条重要的东西向主干道，建春门大街串联22个里坊，沿线有南市、恭安坊、温柔坊等重要里坊及多处名人宅院、道观寺庙，发生过数不清的故事。

　　“国子监模拟复原展示工程位于曾经的修文坊内，该坊因隋代时设立国子学而得名。”定鼎门街道办事处相关负责人说，国子学初设于魏晋时期，是中国古代最高学府和教育管理机构。至隋炀帝时，国子学被改名为国子监。到了唐代，国子监改设在正平坊内，修文坊变成了唐高宗之子李贤的宅第。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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