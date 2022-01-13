本周六，专家带您“云游”考古发掘现场

昨日，记者从市文物考古研究院获悉，从本周六(11日)起，该院将启动“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动，带领观众“云游”洛阳重要考古发掘现场。

昨日，记者从市文物考古研究院获悉，从本周六(11日)起，该院将启动“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动，带领观众“云游”洛阳重要考古发掘现场。 昨日，记者从市文物考古研究院获悉，从本周六(11日)起，该院将启动“考古洛阳·读懂历史”系列直播活动，带领观众“云游”洛阳重要考古发掘现场。 在直播活动中，市文物考古研究院专家将化身为“网络主播”，带领观众“云游”隋唐洛阳城正平坊遗址、伊川徐阳墓地、东汉白草坡陵园、栾川龙泉洞遗址、宜阳苏羊遗址、金村东周王陵等6个重要考古发掘项目。 首场直播将在11日10时准时开始，届时，观众可以跟着镜头深入隋唐洛阳城正平坊遗址，探访“太平公主宅院”，了解考古发现背后的故事。 直播平台： 洛阳市文物考古研究院视频号；洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、洛视频视频号、洛阳晚报视频号；新华社现场云掌上洛阳客户端账号；腾讯新闻掌上洛阳企鹅号 联播平台： 腾讯新闻、央视频、文博中国视频号（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）