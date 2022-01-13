邵雍祠：古风古韵古祠堂 一代先贤美名扬

在洛阳桥南、龙门大道东侧的安乐窝社区，坐落着一个古色古香的广场，广场上有一座大型人物雕像——邵雍铜像。广场北侧，保留着一座省级文物保护单位——邵雍祠。

开栏语

山融于水，诗融于文，业融于城，古今融于洛阳，以天地造化之美，绘天下共羡之都，洛阳，一个“古今辉映、诗和远方”的地方……无数人心中最美的千年古都洛阳，曾历经中国古代史上最惊艳的时光，在这里随便走走就可以感受到一眼千年，威风凛凛的天子驾六，禅意悠悠的白马寺，众生拜谒的龙门石窟，古色古香的洛邑古城，流光溢彩的隋唐洛阳城国家历史文化公园……近年，我市牢固树立“保护为先、传承创新、合理利用”理念，让记载于典籍中的河洛文化“走出来”，让承载着历史记忆的文化遗址“活起来”，千年古都焕发出城市新气象，愈加彰显“古今辉映、诗和远方”的城市魅力。本网今起开设《古风古韵洛阳城》专栏，带您一起打卡古风古韵洛阳城，感受洛阳的古都新貌、古韵新风。敬请关注。

邵雍祠门前

在洛阳桥南、龙门大道东侧的安乐窝社区，坐落着一个古色古香的广场，广场上有一座大型人物雕像——邵雍铜像。广场北侧，保留着一座省级文物保护单位——邵雍祠。

邵雍，北宋著名理学家、数学家、诗人，宋仁宗皇祐元年(公元1049年)定居洛阳后，同司马光、富弼、吕公著等交往甚密，司马光等资助邵雍购买了原五代节度使安审琦的故宅30余间，邵雍将其室题为“安乐窝”，自号“安乐居士。”

皇极书阁

现存的邵雍祠为清道光年间迁址重建。邵雍祠坐北朝南，为一长方形院落，南北长136米、东西宽16.5米，占地面积2496平方米。全院四进，由城门楼式大门、大殿、二殿、皇极书阁等组成。挂在墙上的省级文保单位标志牌显示，邵雍祠内的建筑多为清代、民国所建，现存明清、民国时期的匾额、碑刻10余块。

大殿内邵雍像

20世纪初，吴佩孚率部驻洛，增建了皇极阁和厢房。2011年，在邵雍诞辰1000周年之际，已故的邵雍第29代孙、《周易》研究专家邵伟华出资在邵雍祠门口修建了邵雍铜像、石牌坊等，形成了如今邵雍祠的规模。

二级古树国槐华盖亭亭

邵雍长期在洛阳生活、学习和著书立说，是河洛文化的代表人物之一。如果您来到洛阳，不妨走进邵雍祠，感受河洛文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 姚嘉慧 史静鸽 文/图）