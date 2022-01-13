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自驾游带妈看风景 最美的孝行在路上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.10 08:25

刘女士（左）和母亲手牵手的画面让人倍感温暖（照片由白云山景区提供）

　　88岁的老母亲喜欢坐车外出看风景，伊川县58岁的刘女士有空就带着她自驾游。近日，母女俩手牵手在嵩县白云山景区漫步的温暖一幕，被热心网友拍下并上传至网络。“这双手，会发光。”有人这样评论。

　　昨日，记者联系上了刘女士。“那是5月底发生的事儿，那天，我和我妈走走停停，开车从伊川到嵩县白云山景区用了7个小时。”刘女士说，2005年五一假期，她就带着71岁的母亲去过白云山景区，那时母亲的腿脚很好，还和年轻人一起走到了九龙瀑布。

　　刘女士说，她的母亲近年喜欢热闹、喜欢坐车，兄弟姐妹们开车外出，只要条件许可都会带上母亲，母亲在车上说说笑笑，坐一天车也不嫌累。今年春天，刘女士带着母亲开启了旅行生活，市区多个博物馆、伊川县周边景点，两个人去了不少地方。“我们没有特别规划目的地，有时候发现沿途风景不错，就停车下来四处转转，拍拍照，待上几个小时。”刘女士说。

　　记者从网友拍的视频和刘女士提供的家人拍摄的照片里发现，只要和母亲在一起，刘女士就会紧紧牵着母亲的手，配合老人缓慢的步伐，边走边说笑。“俺妈一生忙忙碌碌，抚养我们兄弟姊妹8个长大，现在只要她高兴，我们就顺着她的心意来。”刘女士说，每次出行，她们娘俩都会遇到热心人，这次到白云山景区，白云国际酒店免费提供一晚的住宿和丰盛的自助早餐鼓励她的孝行，让她非常感动。

　　“每年夏天，我们都会接待一批前来避暑的老年人，他们大多在观景阁、森林氧吧等地势比较平缓的地方活动。”白云山旅游度假区相关负责人说，乘坐景区大巴到目的地后，有一些主要景点需要步行前往。有些老年人是由儿女陪着来的，如果结伴来的老年人打算徒步到山顶赏景，由于台阶多，路程也远，工作人员会建议他们量力而行。

　　西工区市府院社区卫生服务中心全科医生褚建东说，60岁以上人群骨质易流失、疏松，关节老化、磨损比较严重，建议避免突然进行强度过大的登山运动，因为这在一定程度上会加重膝关节的负担，甚至造成意外受伤。平时经常锻炼的老年人可以根据自身情况适当活动，建议尽量使用登山杖等辅助工具，以增加支撑力。俗话说，上山容易下山难，下山时，膝关节要额外承受下冲的力量，这种冲击力会加重膝关节的损伤，切记要缓慢下行。同时提醒老年人，爬山途中要多休息，随身带口服应急药物，如果台阶过多，要量力而行，可以选择乘坐景区交通工具。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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