农机云平台亮相央视《新闻联播》

8日，国家农机装备创新中心打造的农机云平台，正式登上央视《新闻联播》节目。

8日，国家农机装备创新中心打造的农机云平台，正式登上央视《新闻联播》节目。

在新闻《我国夏粮主产区小麦收获近六成》中，详细介绍了由省农业机械技术中心和国家农机装备创新中心联合开发的省级农机信息化平台，通过数据分析，云平台可以有效调配分布在各地的智能农机，提高机收效率。

作为国家农机装备创新中心的重点创新成果之一，农机云平台以农机作业情况的实时监控数据为基础，以云计算、大数据等为支撑，通过建立农机管理和农事服务之间的互动机制，能够大幅提升农机作业的智能化水平。

未来，国家农机装备创新中心将不断利用大数据等技术，对传统农机产业进行全方位、全链条改造，打造“互联网+共享+农业装备”的跨界协同创新体系，为推进乡村振兴提供更多数据支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 姜文君)