洛阳多项工作获国办通报表扬 将获优先支持

9日，国务院办公厅发布《关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》，洛阳被通报表扬，将在工业互联网试点示范等工作中获得工信部优先支持，并在国务院办公厅组织开展的国务院大督查及专项督查中予以“免督查”。

9日，国务院办公厅发布《关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》，洛阳被通报表扬，将在工业互联网试点示范等工作中获得工信部优先支持，并在国务院办公厅组织开展的国务院大督查及专项督查中予以“免督查”。

据悉，此次通报根据《国务院办公厅关于新形势下进一步加强督查激励的通知》，结合国务院大督查、专项督查、“互联网+督查”和部门日常督查情况，经国务院同意，对2021年落实打好三大攻坚战、深化“放管服”改革优化营商环境、推动创新驱动发展、扩大内需、实施乡村振兴战略、保障和改善民生等有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的199个地方予以督查激励，相应采取30项激励支持措施。

在2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显的地方名单中，洛阳建设信息基础设施、推进产业数字化、加快工业互联网创新发展、促进网络与数据安全能力建设等工作成效明显获通报表扬。同时被通报表扬的还有辽宁省沈阳市、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省杭州市、安徽省合肥市、福建省福州市、湖北省武汉市、广东省深圳市、四川省成都市。

2022年，这些地方将在申报中国软件名城(园)、网络安全技术应用试点示范、工业互联网试点示范等工作中给予优先支持，由工业和信息化部组织实施。

此外，河南省还在公路水路交通建设年度投资保持稳定增长、通过车辆购置税收入补助地方资金投资项目完成情况好，获得通报表扬。2022年，可通过车辆购置税收入补助地方资金各安排5000万元，用于交通项目建设，由交通运输部、财政部组织实施。

自2017年建立督查激励长效机制以来，洛阳已连续6年获国务院办公厅通报表扬。

在此前的督查激励中，洛阳还曾入选“工业稳增长和转型升级成效明显市”“推广政府和社会资本合作(PPP)模式成效明显、社会资本参与度较高的市、县(市)区”“老工业基地调整改造力度较大，支持传统产业改造、培育新产业新业态新模式、承接产业转移和产业合作等工作成效突出的市、直辖市辖区”，以及“财政预算执行、提高收入质量、盘活财政存量资金、国库库款管理、推进财政资金统筹使用、预算公开等财政管理工作完成情况好的地方”等名单，嵩县曾入选“棚户区改造、农村危房改造工作积极主动、成效明显的地方”名单。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)