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洛阳少年义务照顾残疾同学多年，“我是他的腿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.09 20:32

　　出生于2003年的杨荣杰今年19岁，是洛阳市宜阳双语实验学校的一名普通学生，但很多人都知道，在这个平凡的少年身上，有着不平凡的闪光故事。提起他，也有一个绕不过的名字——赵嘉康。

　　杨荣杰和赵嘉康是初中的同班同学，那时，和他们在同一个班级的，还有赵嘉康的亲弟弟赵嘉辉。赵嘉康先天腿部发育不良，不能独立行走，平日里都靠赵嘉辉和同学们照顾，才得以在学校解决吃饭、如厕等问题。

　　“我们从初中时就是好朋友。”杨荣杰说，他和赵家兄弟俩是好朋友，因为两家住得不远，所以经常一起上下学，感情在日积月累中越积越深，“我早就把他当成我自己的亲兄弟了，照顾他自然也是理所应当的事儿。”

　　初中三年一晃而过。很快，杨荣杰和赵家兄弟都开始了高中生活，因弟弟与赵嘉康考取了不同的高中，这也意味着独自一人开启住校生活的赵嘉康将面临更大的挑战，吃饭、上课、回寝室……这些在他人看来再正常不过的事情，对他来说却都是“难于上青天”的事情。在这样的情况下，赵嘉康能否顺利完成学业，当时任谁的心里都没底。

　　杨荣杰就是在此时挺身而出的，和赵嘉康依旧同班的他主动请缨承担起了照顾对方的重任，“我们是同学，帮他是应该的，他腿脚不便，我就是他的腿”。从那以后，食堂里、操场上、教室中处处可见这对“兄弟俩”的身影，在杨荣杰的感召带领下，围绕在他俩周围的同学也渐渐多了起来，甚至主动想要帮助赵嘉康的同学们还排起了队。

　　人多了，岔子也容易出现了，偶尔几次到处都没看到赵嘉康的身影，杨荣杰紧张得不得了。“后来老师很贴心地为大家进行了分组，为更好地照顾赵嘉康，全班同学都行动了起来。”杨荣杰回忆，在大家的合力帮助下，赵嘉康顺利完成了高二毕业会考，成绩也有了提高，“我们都替他高兴，也都真诚希望他能够实现自己的大学梦。”

　　杨荣杰、赵嘉康的班主任周英莉介绍，《学习雷锋好榜样》这首歌是他们班的班歌，杨荣杰和赵嘉康的故事，也是这首歌的生动写照，“作为班主任，我感觉欣慰又自豪，这段经历相信也会成为孩子们一生的宝贵财富。”(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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