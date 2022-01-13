瀍河区三个小学新建项目集中开工

记者9日从瀍河区教体局获悉，该区三个小学新建项目集中开工。 记者9日从瀍河区教体局获悉，该区三个小学新建项目集中开工，分别为： 中州路小学新建项目，位于中州东路与史家街路交叉口西北角。建设用地面积约29亩，建筑面积约19410平方米，规划24个教学班，容纳学生1080名，概算投资7000万元。计划与洛阳理工学院附属高级中学合作办学。 启明东小学新建项目，位于华林路与消防路交叉口西北侧，由建业贰号城邦开发商配建。规划用地面积约16.2亩，建筑面积约8640平方米，规划24个教学班，容纳学生1080名，概算投资4000万元。计划与河南科技大学附属高级中学合作办学。 瀍河区第五实验小学新建项目，位于下园路和旭升路(消防路)西北角。规划用地面积43亩，建筑面积约13770平方米，规划36个教学班，容纳学生1620名，概算投资1亿元。计划与洛阳外国语学校合作办学，突出外语特色。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 许红丽 文/图/视频）