曝光！洛阳老人路边买中药被“坑”2000元

7日，市民尹先生反映：母亲在街头被人忽悠，买5斤中药花费了2000元，上网一搜，这种药价格低廉，希望曝光以提醒广大市民。

7日，市民尹先生反映：母亲在街头被人忽悠，买5斤中药花费了2000元，上网一搜，这种药价格低廉，希望曝光以提醒广大市民。

路边发现“稀有中药”，有人“好心”拉她一起买

7日，涧西区59岁的布女士在回家途中，一男子不小心把携带的棕色扁圆状药材掉落一地，她在帮着捡拾过程中，出于好奇便打量起这些药材。

“这可是好药！”突然，一老太太来到布女士身边。布女士不但问对方这是什么药材和功效，还无意中道出她去年因腿部血栓住院一事。随后，那名老太太说这种名贵药材能治疗血栓等疾病，市面上非常难买。随后，老太太拉上布女士跟男子来到附近角落处商量买些。

起初，男子感觉为难，声称替别人买的，最后答应一两40元。最后，布女士跟那名老太太各花2000元买了5斤。买完东西后，那名老太太并未急着走，还跟布女士聊了会儿。“她还特地嘱咐我回家别跟孩子们说。”布女士说，她曾想要对方的联系方式，但对方找借口没给。