启明东路积水点改造工程将于本月中旬完工

9日，记者从洛阳市瀍河区住建局获悉，启明东路积水点改造工程接近尾声。按照计划，该项目将于6月中旬完工。

9日，记者从洛阳市瀍河区住建局获悉，启明东路积水点改造工程接近尾声。按照计划，该项目将于6月中旬完工。 9日，记者从洛阳市瀍河区住建局获悉，启明东路积水点改造工程接近尾声。按照计划，该项目将于6月中旬完工。 当天，记者在位于瀍河区瀍河回族乡塔东社区的施工区域看到，工人们正在紧张施工。现场工作人员介绍，该工程沿积水点东侧施工，施工长度194米，承接上游污水，自西向东排入三川大道污水管道。 标红处为积水点 启明东路积水点位于焦枝铁路桥下，长约200米、宽10米，由于地势较低，而且该段的排水管道使用年限较长，排水能力不足，一旦出现大雨天气容易出现积水现象。塔东社区居民赵永信介绍，暴雨时积水深度可达0.6米，积水退去时间长，影响人们出行。该工程的完工，将有效缓解启明东路积水点的排水问题，保障群众出行。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张旭冬 文/图）