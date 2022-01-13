平均年龄62岁！“大漂亮”志愿服务队推动养老服务进社区

9日上午，随着一阵敲门声，洛阳市涧西区同乐寨社区居民、84岁的赵爱荣家中热闹了起来。
9日上午，随着一阵敲门声，洛阳市涧西区同乐寨社区居民、84岁的赵爱荣家中热闹了起来。
9日上午，随着一阵敲门声，洛阳市涧西区同乐寨社区居民、84岁的赵爱荣家中热闹了起来。
“婶子，我们来看看你！”说话间，社区“大漂亮”志愿服务队队长毛霞一脸笑容走了进来。在毛霞的身后，紧接着又进来了4名“志愿红”，她们都是“大漂亮”志愿服务队的成员。扫地、拖地、擦灰、整理……大家一进来就分工明确，各自行动了起来。
“孩子们别忙了，先坐下吃点儿水果。”平日里白天总是一个人在家的赵爱荣，看到家里一下来了这么多“熟人”很是高兴，一边说着一边把果盘往队员们身边推。
赵爱荣之所以和队员们如此熟悉，是因为“大漂亮”志愿服务队常年对辖区的高龄、独居、孤寡老人提供上门助老服务，服务内容就包括打扫卫生、陪聊、普法、助医等。
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